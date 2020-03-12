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У Чернівецькій області госпіталізували двох людей з підозрою на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 19:20
У Чернівецькій області госпіталізували двох людей з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Чернівецьку область упродовж доби буде доставлено тест-систему для діагностики СОVID-19

У Чернівецькій області госпіталізували двох людей з підозрою на захворювання новим типом коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної державної адміністрації.

Зазначається, що із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні впродовж дня 12 березня госпіталізовано 2 людей.

"Вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де виявлено випадки COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Буковині офіційно підтверджений лише 1 випадок інфікування коронавірусом. Стан чоловіка стабільний, лікування триває.

"У Чернівецьку область упродовж доби буде доставлено тест-систему для діагностики СОVID-19 німецького виробництва", - повідомляє Чернівецька ОДА.

Відбулася зустріч із спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Її фахівці цікавилися, які заходи проводять, щоб запобігти поширенню коронавірусу в області

Наразі введено практику публічних звітів щодо використання коштів, виділених на протидію коронавірусу.

Нагадаємо, у Козятині Вінницької області з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка, який на початку березня прибув в Україну з Німеччини. Повідомляється, що чоловік тривалий час проживає в Баварії, звідки 1 березня прибув в Україну. 9 березня він відчув погіршення здоров'я, проте звернувся до лікарів лише 12 березня, після значного погіршення самопочуття.

Зазначимо, з 12 березня в Україні почав діяти карантин у всіх областях через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, заборонено проведення заходів за участі понад 200 осіб, закриті навчальні заклади та скасовані авіасполучення з деякими країнами. При цьому станом на 12 березня в Україні офіційно підтверджено лише три випадки коронавірусу.

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