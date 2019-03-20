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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 08:50
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі відкрились вчасно і працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 19 березня, перетнули понад 42 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що на Донбасі фіксується зростання пасажирського та транспортного потоку через лінію розмежування. Всього пункти пропуску перетнули 42,2 тисячі осіб і 5,1 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 10440 осіб і 1110 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9340 осіб і 1470 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 8767 осіб і 1410 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4950 осіб і 1080 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 8715 осіб.

Також повідомляється, що сьогодні вранці в чергах на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/65; "Мар'їнка" - 30/60; "Новотроїцьке" - 30/55; "Гнутове" - 20/30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступне засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу в Мінську (Білорусь) відбудеться 27 березня 2019 року. Представники України мають намір підняти питання ремонту об'єктів критичної інфраструктури Донецької області.

Вчора також повідомлялося, що на Донбасі збили саморобний ударний безпілотник бойовиків.

 

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