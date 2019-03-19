На Донбасі збитий саморобний ударний безпілотник бойовиків

Фото: збитий безпілотник (facebook.com/pressjfo)

Бойовики намагалися застосувати саморобний ударний БПЛА для нанесення втрат військовослужбовцям ООС

Бойовики на Донбасі безуспішно спробували застосувати саморобний ударний безпілотний літальний апарат для нанесення втрат військовослужбовцям збройних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що БПЛА був збитий на донецькому напрямку, точне місце інциденту не повідомляється.

"Дрону противника були здійснені перешкоди засобами радіоелектронної боротьби і в подальшому вогнем зі стрілецької зброї він був пошкоджений", - йдеться в повідомленні прес-центру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотний літальний апарат "Фантом-4" незаконних збройних формувань був збитий біля населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Бойовики намагалися використовувати квадракоптер з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів ООС.

Додамо, в районі проведення операції Об'єднаних сил 18 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції підрозділів ООС, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями озброєння, один військовий загинув.