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Засідання ТКГ у Мінську заплановане на 27 березня

Новини » Політика    19.03.2019 - 12:25
Засідання ТКГ у Мінську заплановане на 27 березня
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Представники України порушать питання ремонтно-відновлювальних робіт об’єктів критичної інфраструктури Донецької області

Засідання тристоронньої контактної групи у Мінську (Білорусь) відбудеться 27 березня 2019 року. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко, передає прес-служба ВР.

Вона анонсувала, що представники України у робочих підгрупах ТКГ порушать питання проведення ремонтно-відновлювальних робіт об’єктів критичної інфраструктури Донецької області.

"27 березня відбудеться чергове засідання робочих підгруп та ТКГ у Мінську. Прошу скерувати усі проблемні питання щодо відновлення об’єктів критичної інфраструктури задля їх предметного обговорення із представниками РФ та ОБСЄ на засіданнях економічної та безпекової підгруп", - зазначила уповноважений президента у ході свого робочого візиту у Донецьку область.

Нагадаємо, попереднє засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську відбулося 13 березня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, Росія не має наміру обговорювати питання звільнення українських військовополонених моряків на рівні Тристоронньої контактної групи, про що поінформував представник України у ТКГ Євген Марчук.

Додамо, Міністерство закордонних справ України направило СММ ОБСЄ ноту через порушення збройними формуваннями Росії режиму припинення вогню на Донбасі і попросило дати їм оцінку ситуації на Донбасі. Так, 7 березня у Мінську сторони переговорів домовилися про режим тиші в зоні бойових дій з півночі 8 березня.

На Донбасі почав діяти новий режим перемир'я Наступне засідання ТКГ відбудеться 13 березня
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