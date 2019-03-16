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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 45 тис. осіб


Потік через КПВВ на Донбасі зростає

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 15 марта, пересекли 45 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что поток через КПВВ на Донбассе характеризуется ростом, в частности, пункты пропуска пересекли человек 45000 и 5500 транспортных средств:

  • "Майорское" - 10425 человек и 1160 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9990 человек и 1620 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 8945 человек и 1480 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 5320 человек и 1120 транспортных средств.
  • "Станица Луганская" - 10240 человек.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/70; "Марьинка" - 10/70; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 20/25.

Напомним, вчера на Донбассе в очередях на КПВВ умерли два человека. По данным пресс-центра ООС, на пунктах пропуска "Майорск" и "Новотроицкое" двум мужчинам стало плохо, медикам не удалось спасти их.

Ранее также стало известно, что КПВВ "Новотроицкое" закроют на один день.

 

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