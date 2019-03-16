Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 45 тис. осіб

Потік через КПВВ на Донбасі зростає
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 15 марта, пересекли 45 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что поток через КПВВ на Донбассе характеризуется ростом, в частности, пункты пропуска пересекли человек 45000 и 5500 транспортных средств:
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/70; "Марьинка" - 10/70; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 20/25.
Напомним, вчера на Донбассе в очередях на КПВВ умерли два человека. По данным пресс-центра ООС, на пунктах пропуска "Майорск" и "Новотроицкое" двум мужчинам стало плохо, медикам не удалось спасти их.
Ранее также стало известно, что КПВВ "Новотроицкое" закроют на один день.