Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб

Потік через КПВВ на Донбасі трохи знизився

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 13 марта пересекли почти 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера пункты пропуска пересекли 39,4 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9610 человек и 1120 транспортных средств;

"Марьинка" - 8605 человек и 1425 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7210 человек и 1170 транспортных средств;

"Гнутово" - 4075 человек и 920 транспортных средств.

"Станица Луганская" - 9925 человек.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. По состоянию на утро в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 30/50; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 15/20.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик призвал стороны обеспечить надежное и устойчивое перемирие.

Отметим, за минувшие сутки вследствие обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военных.