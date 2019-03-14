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Внаслідок обстрілів на Донбасі поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    14.03.2019 - 07:32
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранені двоє українських військових
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Бойовики двічі порушили перемир’я

На Донбасі у районі проведення операції Об’єднаних сил протягом доби станом на ранок 14 березня двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що протягом середу, 13 березня, російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Українських військових обстріляли у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі Авдіївки та зі снайперської зброї - поблизу Мар’їнки.

«В результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів», - зазначили в ООС.

За даними розвідки, одного окупанта ліквідовано, трьох поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано", - уточнили в прес-центрі.

Внаслідок обстрілів на Донбасі поранені двоє українських військових

Нагадаємо, минулої доби, 12 березня, на Донбасі російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь у бік позицій наших військ. Втрат в українській армії немає.

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Теми: Новини ООС
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