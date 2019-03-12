Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб

На КПВВ на Донбасі зафіксували збільшення пасажиропотоку
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 11 марта, пересекли 37,4 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).
Сообщается, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через КПВВ в оба направления был динамичным и характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем. Всего вчера через КПВВ проследовало 37,4 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств:
Отмечается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/40; "Марьинка" - 20/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20.
РБК-Украина писало, что в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе утром 12 марта соблюдает режим прекращения огня.
Ранее в МінТОТ заявляли, что количество пересечений административной границе с анексованим Крымом в Херсонской области в феврале снизилась на 13,94%.