МінТОТ заявляє про зменшення перетинів адмінмежі з Кримом

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

У лютому кількість перетинів знизилася на майже 14%

Кількість перетинів адміністративної межі з анексованим Кримом у Херсонській області у лютому знизилася на 13,94%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України (МінТОТ).

Як зазначається, у лютому 2019 року адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 121 030 осіб та 20 206 транспортних засобів.

"Порівняно з січнем кількість перетинів цивільного населення зменшилася на 13,94%, а також зменшилася кількість перетинів транспортними засобами на 7,57%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 5 березня, перетнули понад 35 тис. осіб і 4,4 тисячі транспортних засобів.

РБК-Україна писало, що у лютому в Криму підконтрольні Кремлю суди винесли сім нових вироків за відмову служити в армії Росії. Всього з початку окупації на сайтах судів Криму опублікована інформація про як мінімум 52 кримінальні справи, відкриті проти кримчан за ухилення від служби в збройних силах Російської Федерації.