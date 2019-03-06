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МінТОТ заявляє про зменшення перетинів адмінмежі з Кримом

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 16:51
МінТОТ заявляє про зменшення перетинів адмінмежі з Кримом
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

У лютому кількість перетинів знизилася на майже 14%

Кількість перетинів адміністративної межі з анексованим Кримом у Херсонській області у лютому знизилася на 13,94%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України (МінТОТ). 

Як зазначається, у лютому 2019 року адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 121 030 осіб та 20 206 транспортних засобів.

"Порівняно з січнем кількість перетинів цивільного населення зменшилася на 13,94%, а також зменшилася кількість перетинів транспортними засобами на 7,57%", - йдеться в повідомленні. 

МінТОТ заявляє про зменшення перетинів адмінмежі з Кримом

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 5 березня, перетнули понад 35 тис. осіб і 4,4 тисячі транспортних засобів.

РБК-Україна писало, що у лютому в Криму підконтрольні Кремлю суди винесли сім нових вироків за відмову служити в армії Росії. Всього з початку окупації на сайтах судів Криму опублікована інформація про як мінімум 52 кримінальні справи, відкриті проти кримчан за ухилення від служби в збройних силах Російської Федерації.

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