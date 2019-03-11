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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 30 тис. осіб

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 08:51
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 30 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

У КПВВ на Донбасі спостерігаються автомобільні черги

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 10 березня, перетнули майже 30 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що пасажирський транспортний потік через КПВВ в обидва напрямки динамічний і характеризується деяким зростанням. Загалом вчора пункти пропуску перетнули 29,9 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 6910 осіб і 950 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 6605 осіб і 1210 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 5610 осіб і 1190 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 2985 осіб і 785 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 7765 осіб.

Також повідомляється, що сьогодні вранці в КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 15/40; "Мар'їнка" - 30/40; "Новотроїцьке" - 30/20; "Гнутове" - 10/20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 10 березня на Донбасі не фіксують обстрілів.

Раніше в СБУ повідомили, що з початку бойових дій з полону бойовиків на Донбасі звільнили більше трьох тисяч осіб.

 

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