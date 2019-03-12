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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб

Новини » Суспільство    12.03.2019 - 09:31
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

На КПВВ на Донбасі зафіксували збільшення пасажиропотоку

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 11 березня, перетнули 37,4 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Повідомляється, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік через КПВВ в обидва напрямки був динамічним та характеризувався збільшенням у порівнянні з попереднім днем. Всього вчора через КПВВ прослідувало 37,4 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8480 осіб та 1005 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" - 7810 осіб та 1420 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7015 осіб та 1295 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3925 осіб та 875 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 10125 осіб.

Зазначається, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 25/40; "Мар’їнка" - 20/60; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 20/20.

РБК-Україна писало, що у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зранку 12 березня дотримується режим припинення вогню

Раніше у МінТОТ заявляли, що кількість перетинів адміністративної межі з анексованим Кримом у Херсонській області у лютому знизилася на 13,94%.

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