Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

На КПВВ на Донбасі зафіксували збільшення пасажиропотоку

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 11 березня, перетнули 37,4 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Повідомляється, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік через КПВВ в обидва напрямки був динамічним та характеризувався збільшенням у порівнянні з попереднім днем. Всього вчора через КПВВ прослідувало 37,4 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8480 осіб та 1005 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7810 осіб та 1420 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7015 осіб та 1295 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3925 осіб та 875 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10125 осіб.

Зазначається, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 25/40; "Мар’їнка" - 20/60; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 20/20.

РБК-Україна писало, що у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зранку 12 березня дотримується режим припинення вогню.

Раніше у МінТОТ заявляли, що кількість перетинів адміністративної межі з анексованим Кримом у Херсонській області у лютому знизилася на 13,94%.