Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 32 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 7 березня, перетнули понад 32 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що пасажирський транспортний потік на КПВВ у порівнянні з попереднім днем характеризувався певним зменшенням. Всього лінію розмежування перетнули 32,3 тис. осіб, а також 4,6 тис. транспортних засобів:

"Майорське" – 7525 осіб та 1020 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 7630 осіб та 1455 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" – 6285 осіб та 1245 транспортних засобів;

"Гнутове" – 3275 осіб та 830 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 7615 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 5/20; "Мар’їнка" – 80/40; "Новотроїцьке" – 30/45; "Гнутове" – 30/30.

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомило, що число перетинів адміністративної межі з анексованим Кримом у Херсонській області в лютому знизилося на 13,94%.