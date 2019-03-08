Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 32 тис. осіб

Усі КПВВ працюють у штатному режимі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 7 березня, перетнули понад 32 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що пасажирський транспортний потік на КПВВ у порівнянні з попереднім днем характеризувався певним зменшенням. Всього лінію розмежування перетнули 32,3 тис. осіб, а також 4,6 тис. транспортних засобів:
Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 5/20; "Мар’їнка" – 80/40; "Новотроїцьке" – 30/45; "Гнутове" – 30/30.
Нагадаємо, раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомило, що число перетинів адміністративної межі з анексованим Кримом у Херсонській області в лютому знизилося на 13,94%.