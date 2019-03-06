Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 35 тис. осіб

На КПВВ на Донбасі з ранку утворилися автомобільні черги
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 5 марта, пересекли более 35 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что пассажирский и транспортный поток на КПВВ остается динамичным и характеризуется некоторым ростом по сравнению с предыдущими сутками. Всего линию соприкосновения пересекли 35,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/30; "Марьинка" - 0/55; "Новотроицкое" - 15/40; "Гнутово" - 20/30.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранены двое украинских военных.
Отметим, в Православной церкви Украины заявили об угрозе полного запрета деятельности на оккупированном Донбассе.