На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Фото: військові ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ситуація в зоні ООС на Донбасі залишається напруженою

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу поранені двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що 5 березня противник сім разів порушив режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого мінського домовленостями озброєння. Обстріли зафіксовані в районі Лебединського, Водяного, Широкиного, Пісків, Авдіївки і Кримського. В результаті обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Крім того, за даними розвідки, вчора одного бойовика ліквідували, ще двоє отримали поранення. З ранку обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку березня бойовики 4 рази обстріляли мирних жителів на Донбасі.

Також вчора повідомлялося, що на окупованих територіях зафіксовано нові одиниці важкого озброєння бойовиків. Крім того, збройні формування РФ вперше з початку року застосували танки. Також не перший тиждень майже щодня по позиціях ООС ведеться вогонь артилерії калібру 122 мм