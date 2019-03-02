Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 37 тис. осіб

Потік через КПВВ на Донбасі залишається динамічним

За минувшие сутки, 1 марта, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли почти 37 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что поток через пункты пропуска остается динамичным и характеризуется определенным ростом по сравнению с предыдущим днем. Всего линию соприкосновения пересекли 36,9 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8510 человек и 1090 транспортных средств;

"Марьинка" - 7550 человек и 1350 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6820 человек и 1260 транспортных средств;

"Гнутово" - 3390 человек и 840 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10600 человек.

Также сообщается, что сегодня утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/35; "Гнутово" - 20/25.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что якобы с начала избирательной кампании число въездов с оккупированных территорий выросло в шесть раз.

Отметим, с 1 марта КПВВ на Донбассе перешли на весенний график.