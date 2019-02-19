Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб

Через КПВВ прослідували 3,8 тисячі транспортних засобів

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 18 февраля, пересекли 30,3 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению в пределах всех дорожных коридоров за исключением Луганского направления, где пассажиропоток уменьшился.

Всего через КПВВ проследовало 30,3 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6990 человек и 840 транспортных средств;

"Марьинка" - 6660 человек и 1105 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5975 человек и 1110 транспортных средств;

"Гнутово" - 3420 человек и 770 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7285 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 100/60; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 15/30.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил в ходе боевых действий 18 февраля были ранены четверо украинских военных.

Ранее Вооруженные силы Украины назвали число украинских военных в плену на Донбассе. По состоянию на сегодняшний день боевики удерживают 41 военнослужащего.