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На Донбасі за добу поранені четверо українських військових

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 08:17
На Донбасі за добу поранені четверо українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики з ранку три рази обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в ході бойових дій 18 лютого поранено чотирьох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі із застосуванням артилерійських систем і мінометів. Крім того, супротивник вів вогонь по українських укріпленнях з протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В ході бойових дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 18 лютого дев'ять бойовиків ліквідували і одного взято в полон. З початку поточної доби противник тричі обстріляв українські позиції.

На Донбасі за добу поранені четверо українських військових

 

Нагадаємо, раніше Збройні сили України назвали число українських військових у полоні на Донбасі. Станом на сьогодні бойовики утримують 41 військовослужбовця.

Зазначимо, вчора в Службі безпеки України заявили, що напади на церкви організовані з окупованого Донбасу.

 

Бойовики знову заблокували роботу СММ ОБСЄ на Донбасі
Теми: Новини ООС
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