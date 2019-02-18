Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 30 тис. осіб

На пунктах пропуску з ранку спостерігаються автомобільні черги

За минувшие сутки, 17 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли почти 30 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что утром в пунктах пропуска в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 150/50; "Новотроицкое" - 50/60; "Гнутово" - 40/40.

За прошедшие сутки КПВВ пересекли 29,5 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6535 человек и 790 транспортных средств;

"Марьинка" - 6210 человек и 985 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5755 человек и 1150 транспортных средств;

"Гнутово" - 3040 человек и 795 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7945 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе операции Объединенных сил в результате обстрелов со стороны боевиков один украинский военный получил легкое ранение.

До этого сообщалось, что вечером в воскресенье силы операции Объединенных сил отбили атаку со стороны диверсионной группы. Также сообщалось, что одного боевика взяли в плен.