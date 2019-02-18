На Донбасі внаслідок обстрілів поранений український військовий

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Бойовики протягом доби порушили режим тиші 10 разів

На Донбасі в районі операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 17 лютого, внаслідок обстрілів з боку боковиків один український військових дістав легке поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ООС.

Загалом окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, з них 7 разів із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

"Загалом противник випустив по позиціях наших військ 55 мін калібрів 120 та 82 мм", - зазначили в ООС.

Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції сил ООС п'ять разів у районі населених пунків Лебединське, Піски, Водяне та Павлопіль. Бойовики також застосували БМП-1.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник також 5 разів обстріляв українських захисників поблизу н.п. Катеринівка, Троїцьке, Новолуганське, Станиця Луганська.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 17 лютого одного окупанта знищено та п'ятьох поранено", - повідомили в прес-центрі.

Від початку понеділка, 18 лютого, ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" із мінометів калібрів 120 та 82 мм - у районі н.п. Катеринівка.

Нагадаємо, на Донбасі ввечері у неділю, 17 лютого, сили ООС зупинили підготовку атаки з боку диверсійної групи. Також взяли в полон одного бойовика.