Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

На Донбасі трохи зріс потік через лінію розмежування

За минувшие сутки, 14 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли более 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера контрольные пункты въезда-выезда пересекли 40,5 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8780 человек и 925 транспортных средств;

"Марьинка" - 8875 человек и 1390 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7855 человек и 1335 транспортных средств;

"Гнутово" - 4765 человек и 1005 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10190 человек.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/45; "Марьинка" - 50/100; "Новотроицкое" - 10/60; "Гнутово" - 40/40.

Напомним, вчера в районе КПВВ "Майорское" из-за провокации боевиков так называемой "Донецкой народной республики" 46 человек остались в серой зоне. В частности, граждан пропустили в серую зоне за 10 минут до закрытия украинского КПВВ.

По последним данным, украинская сторона продлила работу пункта пропуска и оформила людей.