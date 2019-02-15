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З "сірої зони" на Донбасі евакуювали 46 осіб

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 03:41
З "сірої зони" на Донбасі евакуювали 46 осіб
Фото: КПВВ (bahmut.com.ua)

Люди пройшли оформлення в КПВВ "Майорск"

В Донецькій області з "сірої зони" було евакуйовано 46 осіб, які раніше залишалися на непідконтрольне території. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив представник Уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський Facebook.

За його словами, людей евакуювали в КПВВ "Майорск" для проходження процедури оформлення.

"За рішенням командувача штабу ООС генерал-лейтенанта Сергія Івановича Наева, 46 осіб з сірої зони евакуйовано... Всі служби вийшли в нічний час, щоб допомогти і захистити наших громадян України. В черговий раз провокація окупантів не пройшла", - написав Лисянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-за провокації бойовиків "Донецької народної республіки" у четвер, 14 лютого, 46 осіб залишилися в "сірій зоні".

Через провокації бойовиків "ДНР" 46 осіб залишилися в сірій зоні Бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт Новолуганське
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