Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Прикордонники відзначають зростання потоку через КПВВ
За минувшие сутки, 12 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли более 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что утром все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме. Сегодня в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 25/35.
Также пограничники отметили рост потока через пункты пропуска. Накануне КПВВ пересекли 40,1 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли жилой дом в поселке Зайцево на Горловском направлении.
Отметим, с начала года при пересечении КПВВ на Донбассе умерли 10 человек.