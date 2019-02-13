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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб


Прикордонники відзначають зростання потоку через КПВВ

За минувшие сутки, 12 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли более 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что утром все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме. Сегодня в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 25/35.

Также пограничники отметили рост потока через пункты пропуска. Накануне КПВВ пересекли 40,1 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

  • "Майорское" - 8855 человек и 925 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 8665 человек и 1425 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7495 человек и 1315 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4605 человек и 965 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 10025 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли жилой дом в поселке Зайцево на Горловском направлении.

Отметим, с начала года при пересечении КПВВ на Донбассе умерли 10 человек.

 

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