Бойовики обстріляли житловий будинок у Зайцевому

Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли житловий будинок в селищі Зайцеве на Горлівському напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що ввечері 8 лютого противник здійснив обстріл з мінометів селища Зайцеве-Північне в Бахмутському районі Донецької області. При відвідуванні даного населеного пункту патруль української сторони СЦКК зафіксував пошкодження будинку, а також воронку діаметром до півтора метрів. Під час обстрілу господар не знаходився у дворі, тому обійшлося без постраждалих.

Українська сторона СЦКК заявляє, що російські найманці, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, ставлять під загрозу життя і здоров'я цивільного населення Донбасу і продовжують обстріли населених пунктів.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше в прес-центрі ООС повідомили, що за добу на Донбасі поранено одного українського військового.

Напередодні на засіданні Радбезу ООН, постпред України Володимир Єльченко заявив, що бойовиків на Донбасі курирують більше двох тисяч військових РФ.