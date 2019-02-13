ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З початку року при перетині КПВВ на Донбасі померли 10 людей

Новини » Надзвичайні події    13.02.2019 - 00:47
З початку року при перетині КПВВ на Донбасі померли 10 людей
Фото: блокпост на Донбасі

В ООН закликали поліпшити умови переходу на блокпостах на Донбасі

На сході України в 2019 році під час перетину контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування з окупованими територіями Донбасу померли 10 осіб. Про це повідомила помічник генсека ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер на засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні, передає РБК-Україна.

Мюллер нагадала, що в жовтні вона закликала уряд України поліпшити умови переходу на блокпостах.

"Хоча прогрес був досягнутий, я настійливо закликаю до прогресу з обох сторін. У Луганській області цивільні можуть перетинати тільки один блокпост, це міст у Станиці Луганській. Цього недостатньо. Зараз, взимку, дуже важливо, щоб у людей були можливості перетинати лінію розмежування", - заявила помічник генсека ООН.

Вона зазначила, що половина з 10 померлих на блокпостах цього року - літні люди.

Нагадаємо, 5 лютого в Донецькій області в результаті аварії на під'їзді до контрольного пункту пропуску "Мар'їнка" загинули п'ять осіб.

Через війну на Донбасі 3,5 млн людей знадобиться гуманітарна допомога в 2019, - ООН Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі
Новини України ООНДонбасКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся