Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 33 тис. осіб

На Донбасі спостерігається зростання потоку через лінію розмежування

За минувшие сутки, 11 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли почти 33 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня утром в КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/70; "Марьинка" - 60/30; "Новотроицкое" - 40/40; "Гнутово" - 40/30.

Вчера отмечалось увеличение потока через линию разграничения. Всего КПВВ пересекли 32,7 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7615 человек и 935 транспортных средств;

"Марьинка" - 6835 человек и 1100 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6075 человек и 1150 транспортных средств;

"Гнутово" - 3525 человек и 810 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8705 человек.

Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный получил ранения.

Отметим, Россия созывает Совбез ООН к 4 годовщине подписания минских соглашений.