Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 35 тис. осіб

Усі КПВВ працюють у штатному режимі
За минувшие сутки, 6 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 35,1 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что пассажиро-транспортный поток остается на уровне предыдущих суток. Через КПВВ проследовало 35,1 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/50; "Марьинка" – 50/60; "Новотроицкое" – 10/70; "Гнутове" – 25/20.
РБК-Украина писало, что в Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек.
Напомним, на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" полицейские задержали бывшего работника исправительной колонии "ДНР".