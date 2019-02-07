Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 35 тис. осіб

Усі КПВВ працюють у штатному режимі

За минувшие сутки, 6 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 35,1 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что пассажиро-транспортный поток остается на уровне предыдущих суток. Через КПВВ проследовало 35,1 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" – 8050 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" – 7215 лиц и 1180 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6645 человек и 1185 транспортных средств;

"Гнутово" – 3775 человек и 845 транспортных средств;

"Станица Луганская"– 9320 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/50; "Марьинка" – 50/60; "Новотроицкое" – 10/70; "Гнутове" – 25/20.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек.

Напомним, на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" полицейские задержали бывшего работника исправительной колонии "ДНР".