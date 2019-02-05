В аварії біля КПВВ "Маріїнка" загинули п'ять осіб

Фото: ДТП в районі КПВВ "Маріїнка" (vpl.com.ua)

Ще чотирьох постраждалих госпіталізували

У Донецькій області в результаті аварії на під'їзді до контрольного пункту пропуску "Мар'їнка" загинули п'ятеро осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на благодійний фонд "Право на захист".

Повідомляється, що ДТП за участю автомобілів Lanos та Chevrolet сталася приблизно об 11:00. У результаті аварії всі четверо пасажирів Lanos загинули (машина з газобалонним обладнанням загорілася після зіткнення).

У Chevrolet вижив водій і троє пасажирів, одна жінка загинула. Двох постраждалих у важкому стані доставили до лікарні Курахового, водія та ще одного пасажира теж доставлять до лікарні. За попередніми даними, причиною аварії стала погана видимість на дорозі через туман.

Фото: ДТП в районі КПВВ "Маріїнка" (twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Почаєві Тернопільської області водій збив патрульного і ще двох осіб. В результаті інциденту потерпілих було госпіталізовано з переломами та іншими травмами.

Раніше в Києві на площі Перемоги автомобіль протаранив чотири машини. В результаті ДТП загинула жінка, ще три особи постраждали.