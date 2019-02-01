Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 32 тис. осіб

Усі КПВВ зранку 1 лютого відкрилися за графіком зимового періоду

За минувшие сутки, 31 января, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли 32,6 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что утром 1 февраля, все КПВВ на линии разграничения открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме. За минувшие сутки через КПВВ проследовало 32,6 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" – 7565 лиц и 915 транспортных средств;

"Марьинка" – 6650 человек и 1105 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5845 человек и 1110 транспортных средств;

"Гнутово" – 3010 человек и 685 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 9520 человек.

Также отмечается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 40/50; "Марьинка" – 60/50; "Новотроицкое" – 10/45; "Гнутово" – 15/35.

РБК-Украина писало, во время дежурства на КПВВ "Новотроицкое" 31 января к работнику Волновахского отдела полиции обратилась обратилась 32-летняя жительница оккупированной территории, которая рассказала, что работала в исправительной колонии "ДНР".

Напомним, во время пересечения линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской 28 января умер мужчина.