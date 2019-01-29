На КПВВ поблизу Станці Луганської померла людина

Ілюстративне фото (twitter.com/OSCE_SMM)

Чоловік помер через переохолодження

Під час перетину лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської 28 січня помер чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 29 січня.

Як зазначається, 68‑річний чоловік помер о 13:45 біля гуманітарного контейнера, який використовується як пункт обігріву. Спочатку він втратив свідомість. Його не змогли реанімувати навіть після того, як йому надали невідкладну допомогу.

"Присутній на місці поліцейський повідомив патрулю Місії про те, що чоловік разом зі своєю дружиною та сином прямував до непідконтрольних урядові районів і що його тіло доставили до моргу у Станиці Луганській", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що це 12 людина, яка померла на лінії зіткнення з початку зими.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, в період з 00:00 до 18:00, бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військ. В результаті обстрілу російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

РБК-Україна писало, що українська сторона СЦКК повідомила про обстріл населених пунктів уздовж лінії розмежування. За даними звіту СММ ОБСЄ від 28 січня, 26 січня, у селищі Чермалик, по вулиці Набережній, будинок 59, команда СММ в черговий раз зафіксувала свіжі пошкодження на двох стінах житлового одноповерхового будинку.