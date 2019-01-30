Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 36,5 тис. осіб

Прикордонники відзначають збільшення потоку через КПВВ

За минувшие сутки, 29 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 36,5 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что 29 января отмечалась тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока. Так, через КПВВ проследовало 36,5 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" – 8990 человек и 985 транспортных средств;

"Марьинка" – 7620 человек и 1195 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6645 человек и 1120 транспортных средств;

"Гнутово" – 3720 человек и 790 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 9505 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 20/55; "Марьинка" – 10/50; "Новотроицкое" – 40/25; "Гнутово" – 20/30.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 29 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

РБК-Украина писало, что министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Дании - Андерс Самуельсен и Чехии - Томаш Петршичек 29 января посетили пункт оказания помощи населению на КПВВ "Гнутово".