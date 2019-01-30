Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 36,5 тис. осіб

Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Прикордонники відзначають збільшення потоку через КПВВ

За минулу добу, 29 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 36,5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що 29 січня відмічалася тенденція до збільшення пасажиро-транспортного потоку. Так, через КПВВ прослідувало 36,5 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 8990 осіб та 985 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 7620 осіб та 1195 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6645 осіб та 1120 транспортних засобів;

"Гнутове" – 3720 осіб та 790 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 9505 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/55; "Мар’їнка" – 10/50; "Новотроїцьке" – 40/25; "Гнутове" – 20/30.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 29 січня російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

РБК-Україна писало, що міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Данії - Андерс Самуельсен та Чехії - Томаш Петршічек 29 січня відвідали пункт надання допомоги населенню на КПВВ "Гнутове".