Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 28 тис. осіб

Прикордонники відзначають зниження потоку через КПВВ
За минувшие сутки, 27 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли почти 28 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что за минувшие сутки отмечается снижение потока через КПВВ. В частности, пункты пропуска пересекли 23,7 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств:
Сегодня утром в КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 20/30.
Напомним, ранее сообщалось, что все контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом возобновили работу.
Отметим, 26 января на контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак" был ограничен пропуск транспортных средств в результате сбоя одной из систем таможни.