Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 28 тис. осіб

Прикордонники відзначають зниження потоку через КПВВ

За минувшие сутки, 27 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли почти 28 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что за минувшие сутки отмечается снижение потока через КПВВ. В частности, пункты пропуска пересекли 23,7 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6060 человек и 755 транспортных средств;

"Марьинка" - 5555 человек и 960 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4895 человек и 1020 транспортных средств;

"Гнутово" - 2565 человек и 680 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4530 человек.

Сегодня утром в КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 20/30.

Напомним, ранее сообщалось, что все контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом возобновили работу.

Отметим, 26 января на контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак" был ограничен пропуск транспортных средств в результате сбоя одной из систем таможни.