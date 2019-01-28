На адмінкордоні з Кримом відновили роботу всі КПВВ

Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

КПВВ працюють у штатному режимі

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на адміністративній межі з Кримом відновили свою роботу. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зокрема, як повідомляє зово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби, пропуск транспорту через всі КПВВ відновлений. Пункти пропуску працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, днями раніше перший заступник постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Ізет Гданов повідомив, що в контрольних пунктах "Чаплинка" і "Каланчак" було обмежено пропуск транспортних засобів.

За повідомленням представників митниці Державної фіскальної служби України відбувся збій бази даних. Налагодити систему в службі обіцяли до 28 січня.