На двох КПВВ з окупованим Кримом обмежили пропуск транспорту

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Обмеження може тривати до 28 січня

Перший заступник постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Ізет Гданов повідомив, що контрольних пунктах "Чаплинка" та "Каланчак" було обмежено пропуск транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гданова в Facebook.

Гданов повідомив, що за повідомленням представників митниці Державної фіскальної служби України трапився збій бази даних.

"В той же час пропуск пішоходів здійснюється встановленим порядком, без обмежень", - заявив Гданов.

За інформацією митників, обмеження може тривати до 28 січня 2019 року.

"Зауважимо, що контрольний пункт "Чонгар" працює в штатному режимі як для пішоходів, так і для транспортних засобів", - додав Гданов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі бойовики наражають мирних жителів на небезпеку на КПВВ. За тиждень представники підконтрольних Росії самопроголошених органів влади шість разів порушили режим роботи дорожніх коридорів направляючи людей на КПВВ після закінчення часу їх роботи.