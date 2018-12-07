На КПВВ "Майорськ" змушені ночувати пасажири близько 20 автомобілів

Фото: ООС (mil.gov.ua)

Представники "ДНР" здійснили чергову провокацію

Пасажири близько 20 автомобілів залишилися ночувати на КПВВ через провокацію влади так званої "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook глави Донецької облдержадміністрації Олександра Куца.

Так, 6 грудня останню групу з 20 автівок, яка прямувала з боку Горлівки, окупанти випустили зі свого пункту за 10 хвилин до закриття українського КПВВ "Майорське". Таким чином, люди прибули туди вже тоді, коли здійснити пропускні операції українські прикордонники були не в змозі - електронні бази вже не працювали.

"Громадяни не могли перетнути український КПВВ і в більшості своїй не хотіли повертатися назад, оскільки боялися, що завтра їм доведеться знову стояти у черзі та проходити повну процедуру "оформлення", - йдеться у повідомленні.

Зазначено також, що бойовики затягують процедуру оформлення перетину пропускних пунктів так званої "ДНР", переписують IMEI мобільних телефонів, проводять поглиблену перевірку речей тощо. Відповідно, там утворюються великі черги, люди перебувають у них по 2-3 доби. Окупанти навмисно випускають людей групами, щоб створити таким чином скупчення і на українських пунктах пропуску.

"Натомість разом з командуванням ООС та прикордонниками вирішили запустити людей на територію КПВВ та влаштувати на ночівлю у пунктах обігріву ДСНС. Дякую командуванню та прикордонникам за повагу та турботу про громадян України", - написав Куць у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області 5 грудня 2018 року бойовики передали українській стороні тіло загиблого українського воїна Сергія Проданюка.