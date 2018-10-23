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У Стамбулі злочинець-утікач напав із ножем на перехожих

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 00:46
Фото: поліція Туреччини (Wikimedia)
Фото: поліція Туреччини (Wikimedia)

У результаті інциденту поранено 11 осіб

У Стамбулі (Туреччина) злочинець-утікач ввечері в понеділок, 22 жовтня, напав з ножем на перехожих, постраждали 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на місцеве видання Hurriyet.

За інформацією видання, злочинець на ім'я Алі Кардаш у районі Кадикей напав на жінку біля м'ясної крамниці, однак  їй на допомогу прийшли кілька людей, яких він також поранив, намагаючись утекти.

При цьому він завдавав удари ножем всім, хто намагався його зупинити, поранивши в результаті 11 осіб.

Поліція затримала злочинця, його взято під варту і доставлено до лікарні, оскільки при затриманні він був травмований.

Медики надають допомогу всім постраждалим.

Видання також повідомляє, що затриманий був шість разів судимий за крадіжки та розбійні напади.

Нагадаємо, у китайському місті Нінбо 7 жовтня озброєний ножем чоловік напав на перехожих, а потім скоїв наїзд на них на автомобілі. Інцидент стався після особистого конфлікту. У результаті загинули дві людини, ще 16 отримали поранення.

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