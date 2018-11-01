На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

За даними розвідки, поранено чотирьох осіб зі складу російських окупаційних військ

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранено двох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На луганському напрямку, поблизу населеного пункту Нижнє, вночі ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з артилерії калібру 122 мм, та, приблизно в той же час, відкривав вогонь в районі Кримського з мінометів калібру 82 та 120 мм", - розповіли у штабі.

Два випадки застосування окупантами мінометів зафіксовано також поблизу Золотого.

Протягом минулої доби бойовики також здійснювали обстріли українських позицій в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине.

Від початку доби зафіксовано обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Авдіївки з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними розвідки, 31 жовтня поранено чотирьох осіб зі складу російських окупаційних військ.

Нагадаємо, депутати з фракції соціалістів, демократів і зелених в Парламентській асамблеї Ради Європи мають намір 1 листопада здійснити візит на схід України, щоб з'ясувати стан справ з ситуацією безпеки і умови роботи там місії ОБСЄ.