На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Бойовики за добу здійснили 34 обстріли позицій ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил протягом 11 серпня бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння, поранено одного українського військового. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами" - йдеться в повідомленні.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Новоолександрівки, Світлодарська, Новгородського, Новотроїцького, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гранітного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Крім того, бойовики обстріляли наші позиції біля Лебединського із мінометів калібром 82 мм, а захисників Гнутового та Кримського - зі ствольної артилерії калібру 122 мм.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по українських позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове, втрат немає.

За даними розвідки одного окупанта знищено, двоє дістали поранення.

Нагадаємо, під Волновахою Донецької області затримали трьох підозрюваних у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою".