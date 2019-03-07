Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнула 41 тис. осіб

На КПВВ на Донбасі спостерігаються черги
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 6 марта, пересекла 41 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что пассажирский и транспортный поток на КПВВ остается динамичным и характеризуется определенным ростом по сравнению с предыдущими сутками. Всего через линию разграничения пересекли 41000 человек и 5000 транспортных средств:
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 30/50; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/15.
Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило, что число пересечений административной границы с аннексированным Крымом в Херсонской области в феврале снизилось на 13,94%.
Ранее также сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли пиротехников и ремонтные бригады.