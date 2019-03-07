Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнула 41 тис. осіб

На КПВВ на Донбасі спостерігаються черги

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 6 марта, пересекла 41 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что пассажирский и транспортный поток на КПВВ остается динамичным и характеризуется определенным ростом по сравнению с предыдущими сутками. Всего через линию разграничения пересекли 41000 человек и 5000 транспортных средств:

"Майорское" - 9405 человек и 1155 транспортных средств;

"Марьинка" - 8410 человек и 1410 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8030 человек и 1420 транспортных средств;

"Гнутово" - 4460 человек и 1050 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10680 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 30/50; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/15.

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило, что число пересечений административной границы с аннексированным Крымом в Херсонской области в феврале снизилось на 13,94%.

Ранее также сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли пиротехников и ремонтные бригады.