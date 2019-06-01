Пункти пропуску на Донбасі перейшли на літній графік

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 червня перейшли на літній графік роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що з сьогоднішнього дня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об'єднаних сил перейшли на літній графік роботи. Прикордонники уточнили, що КПВВ на Донбасі працюють щодня з 06:00 до 20:00.

Зазначимо, українська сторона вже кілька років намагається ввести в експлуатацію КПВВ "Золоте", який на сьогодні є єдиним автомобільним пунктом пропуску в Луганській області. Станом на квітень все було готове до запуску цього КПВВ, проте представники так званої "Луганської народної республіки" продовжують блокувати додатковий коридор.

Зокрема, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник наполягає на погодженні відкриття "Золотого" на рівні мінської контактної групи по Донбасу. Свою позицію бойовики аргументують тим, що в цьому районі постійно йдуть бойові дії, які загрожують безпеці мирних жителів. Українська сторона, у свою чергу, звинувачує "ЛНР" у зриві запуску КПВВ через те, що з окупованої сторони досі не розміновували територію.