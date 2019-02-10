Пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 35 тис. осіб

Всі КПВВ вздовж лінії зіткнення відкрились за графіком та працюють у штатному режимі

За минувшие сутки, 9 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли более 35 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

На сегодняшнее утро в КПВВ находится такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 50/50; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 30/20.

Все пункты пропуска вдоль линии разграничения открылись согласно зимнего графика и работают в обычном режиме.

Всего за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущего дня. В общей сложности через КПВВ проследовало более 35 тысяч человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" – 7736 человек и 7600 транспортных средств;

"Марьинка" – 7685 человек и 1240 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 6825 лиц и 1297 транспортных средств;

"Гнутово" – 3915 человек и 965 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 8930 человек.

Напомним, что в течение минувших суток боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.