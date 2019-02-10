На Донбасі поранили трьох українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 10 раз порушили перемир'я

Протягом минулої доби, 9 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, протягом суботи бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому в п'яти випадках противник використав озброєння заборонене мінськими угодами.

Ворог з автоматичних та протитанкових станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї обстріляв позиції українських військових поблизу Старогнатівки, Павлополя, Чермалика, Новотошківського, Кримського та Травневого.

В районі населених пунктів Піски, Авдіївка, Новотошківське та Кримське проросійські бойовики використали міномети калібру 82 та 120 мм.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - зазначили у відомстві.

Від початку неділі, 10 лютого, вогневої активності збоку проросійських бойовиків на Донбасі не було зафіксовано.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі не пропустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Новоазовськ, що на схід від Маріуполя. Свої дії окупанти пояснили тим, що на тих територіях проводяться "комплекси спеціальних заходів".