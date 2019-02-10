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На Донбасі поранили трьох українських військових

Новини » Надзвичайні події    10.02.2019 - 08:20
На Донбасі поранили трьох українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 10 раз порушили перемир'я

Протягом минулої доби, 9 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, протягом суботи бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому в п'яти випадках противник використав озброєння заборонене мінськими угодами.

Ворог з автоматичних та протитанкових станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї обстріляв позиції українських військових поблизу Старогнатівки, Павлополя, Чермалика, Новотошківського, Кримського та Травневого.

В районі населених пунктів Піски, Авдіївка, Новотошківське та Кримське проросійські бойовики використали міномети калібру 82 та 120 мм.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - зазначили у відомстві.

Від початку неділі, 10 лютого, вогневої активності збоку проросійських бойовиків на Донбасі не було зафіксовано.

На Донбасі поранили трьох українських військових

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі не пропустили спостерігачів Спеціальної моніторингової  місії ОБСЄ в Новоазовськ, що на схід від Маріуполя. Свої дії окупанти пояснили тим, що на тих територіях проводяться "комплекси спеціальних заходів".

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