Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами

Внутриполитическая борьба в Украине никуда не исчезла даже в условиях активных боевых действий и систематических воздушных атак. Хронические противостояния, затихшие на время войны, периодически обостряются. А участники политпроцесса все время держат в уме перспективу следующих выборов, хотя никто не знает, когда они могут состояться.

Последний пример – вновь проявившийся конфликт между президентской командой и мэром Киева Виталием Кличко, поводом к которому стала организация "пунктів незламності" в столице. Но это не единственная линия напряжения, которая проходит между "центром" и регионами.

О проблемах между Банковой и местным самоуправлением РБК-Украина писало еще летом. Причины конфликта с тех пор никак не поменялись. Но сейчас ситуацию осложняют российские удары по энергетической инфраструктуре, которые стали еще более интенсивными с наступлением холодов. И то, что многие истории не выходят наружу, не означает, что их нет в принципе.

Фактор раздражения

О создании "пунктів незламності" по всей стране Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 22 ноября. Уже на следующий день, после очередной российской атаки, они понадобились множеству украинцев, оставшихся без электричества, связи, воды и тепла. Как быстро обнаружилось, многие из пунктов существовали только на карте, как минимум в столице, а остальные предлагали гражданам крайне ограниченный перечень услуг.

Зеленский прямо упрекнул столичные власти, заявив, что не простит им "профанации" в организации работы пунктов. На следующий день к этой критике присоединились представители фракции "Слуга народа", которые во главе с Давидом Арахамией отправились инспектировать столицу. Нардепы предложили через неделю провести повторную проверку уже вместе с мэром Виталием Кличко.

При этом обе стороны подчеркивали, что не ищут политизации процесса. "Мы не дадим втянуть себя в политическую борьбу на теме киевских "пунктів незламності", – заявил Арахамия.

"Пункт незламності" возле киевской мэрии (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По версии собеседников в команде мэра, история с пунктами выглядела примерно так. Около месяца назад Кличко начал самостоятельно организовывать пункты обогрева. То есть они фактически готовились отдельно от инициативы Банковой. Никакого распоряжения от "центра" о развертывании "пунктов незламності" он не получал. В Офисе собирали совещания по этому вопросу, но на них замглавы ОП Кирилл Тимошенко приглашал начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, а не Кличко. РБК-Украина обратилось к Тимошенко за комментарием, но к моменту публикации ответа не получило.

А когда произошел массированый обстрел на прошлой неделе, локации, организованные мэрией, по умолчании превратились в "пункти незламності". Но учитывая нехватку времени и средств, местами их получилось сделать кое-как. Как утверждают источники в окружении Кличко, все финансировалось из местных бюджетов – от "центра" они не получили ничего.

В неофициальных разговорах и в президентской, и в мэрской командах указывают примерно на один и тот же фактор конфликта. Собеседник РБК-Украина в окружении Зеленского отметил, что политическая самостоятельность Кличко всегда вызывала у них определенное раздражение, но до истории с пунктами поводов критиковать его особо не было. По словам источника, у столичного мэра сейчас возникли серьезные проблемы в управлении городом, в частности, из-за нелояльности глав районных администраций.

По данным издания, главы всех киевских районов – это фактически ставленники Банковой. Хотя еще до войны в столице сохранялся некий паритет: пятеро руководителей РГА ориентировались на Офис, пятеро – на Кличко. Получается, что сейчас все проблемы с пунктами в "Слуге народа" повесили на мэрию, притом что определенный пласт работы был провален и на уровне районных администраций.

Еще один фактор, который вносит дополнительное напряжение между Офисом и мэром – это фактическое двоевластие в Киеве. Наряду с мэром и горсоветом в столице создана еще и отдельная военная администрация, которую возглавляет генерал-полковник Сергей Попко. Как указано на официальном портале киевской власти, в функции КГВА входит не только оборона города и поддержание правопорядка во времена военного положения, но и "обеспечение жизнедеятельности города". Очевидно, под столь широкую формулировку можно подвести все что угодно.

"У меня такое впечатление, что и Попко, и Кличко, оба управляют всем и никто не управляет ничем", – описал сложившийся хаос собеседник издания в "Слуге народа".

Он уточнил: если военную администрацию Киева трактовать как замену "довоенной" КГГА, то теперь президентская команда получила возможность назначить туда своего руководителя. Это опция, которую ранее жестко блокировал Кличко.

"По закону о правовом режиме военного положения, функционал начальника военной администрации – это исключительно вопросы безопасности и оборона, сотрудничество с ВСУ. Это абсолютно нормально, когда есть начальник ВА. И есть действующий городской голова, городской совет, исполнительный комитет, решающий именно хозяйственные вопросы", – объяснил изданию исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Мэр Киева Виталий Кличко (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Источники в окружении мэра считают, что в Киеве создавалась отдельная ВА как раз с той целью, чтобы оттянуть часть полномочий у Кличко. На Банковой рассчитывали, что генерал Николай Жирнов способен справиться с этой задачей.

"Он поначалу пытался влезать в вопросы хозяйства. Но Кличко его достаточно жестко осадил. И дальше такое не повторялось. Жирнов отвечал за оборону, мэр – за хозяйство. Видимо, и по этой причине его заменили, поставив вместо Жирнова Попко. Теперь он пробует воплотить ту же задачу. Вот сегодня, например, официальный телеграм-канал КМВА отчитывался "о ликвидации последствий непогоды", – говорит один из собеседников, близких к мэру.

Действующий закон позволяет передать полномочия мэра или городского совета военной администрации, если местное самоуправление не выполняет свои функции. Что подразумевает "невыполнение функций" – можно трактовать достаточно широко.

Но для этого требуется 226 "за" в Верховной раде. То есть чтобы наделить ВА полномочиями по бюджетным или хозяйственным вопросам – нужно отдельное голосование парламента, уточнил Слобожан. Причем в каждом индивидуальном случае перечень передаваемых полномочий может быть разный.

Близкие к мэру источники утверждают, что около двух месяцев назад Банковая уже пыталась прощупать в парламенте почву для этого решения, однако оно едва ли соберет минимально необходимое количество голосов. Поэтому у Кличко опасаются, что Офис может пойти обходным путем и отстранить его через решение СНБО или Кабмина.

В принципе такая ротация рискована тем, что вокруг Кличко не создан достаточно негативный фон. Он узнаваемое, медийное лицо, которое пользуется высоким уровнем доверия среди жителей столицы. К тому же киевский мэр обладает хорошими связями среди иностранных политиков. Поэтому неясно, какой общественный отклик может получить его фактическое отстранение.

Пока, по информации издания, военная администрация в столице будет сохраняться – прежде всего, по политическим причинам. В президентском окружении уже не воспринимают Кличко настолько серьезной политической угрозой как ранее. Тем не менее видят его своим очевидным конкурентом.

Линии напряженности

Конфликт между центральной и местной властью распространяется далеко за пределы столицы. "Сворачивают децентрализацию по всей стране, они хотят, чтобы это была их ветвь власти", – сказал изданию один из представителей местного самоуправления. По его мнению, главная цель таких действий – максимальная зачистка политического поля страны, например, на случай выборов. О сроках которых, впрочем, пока всерьез никто не говорит ни во власти, ни в оппозиции.

Собеседник издания в "Слуге народа" признает наличие проблем с местным самоуправлением, но при этом возлагает значительную часть вины на другую сторону. "Мы больше ожидали, что они будут нас поддерживать, а не критиковать. Они постоянно хотят каких-то вещей, которых сделать нельзя в текущих условиях: дополнительных денег, списания долгов и т.д. Впрочем, схожая картина есть и во всех демократических странах", – рассуждает источник.

Даже если признать, что "пункти незламності" далеки от идеала, ответственность за это несет не только местная власть. Собеседники в местном самоуправлении утверждают: очень много недоработок было также по линии парламента и Кабмина.

Владимир Зеленский и члены его команды в освобожденном Херсоне (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Один из примеров: представители местного самоуправления просили у правительства оставить громадам средства образовательной субвенции, которые им удалось сэкономить в этом году. Речь идет о 9 миллиардах гривен, которые как раз могли бы направить на подготовку школ и детских садов к приему местных жителей в период блэкаута. Тем не менее Минобразования добилось своего и эти средства пошли совсем на другие нужды.

"Приехали нардепы с инспекцией, а им сразу задали вопросы. Почему 9 миллиардов гривен отдали Министерству образованию на печать учебников фирмами Азарова, а не на обустройство пунктов? Когда вы правильно освободите от налогов генераторы и комплектующие? Ничего из этого не сделано, хотя местное самоуправление говорило об этом еще с лета. Так что после этих вопросов их замечания затихли", – объяснил один из источников издания.

Помимо Киева, конфликтной выглядит ситуация в Чернигове, которым руководит Владислав Атрошенко. Регулярно и публично критикует центральную власть и мэр Днепра Борис Филатов, которая, по его словам, просто не понимает сути местного самоуправления.

Между Атрошенко и ОП просматривалось напряжение еще до войны из-за того, что он примкнул к партии Кличко. Потом, когда вокруг Чернигова шли активные боевые действия, эти разногласия на время стерлись. Зеленский в марте вручил Атрошенко орден за мужество ІІІ степени.

Но примерно в конце мая напряжение между отдельными представителями Банковой и Атрошенко стало вновь нарастать. Мэра не звали ни на выездные совещания при участии других глав громад области, ни на встречи с иностранными делегациями, которые приезжали в Чернигов. Вместо него присутствовал глава ОВА Вячеслав Чаус, который ориентируется на Кирилла Тимошенко.

Источники, близкие к Атрошенко, рассказывают: в августе мэра поставили в известность, что в Чернигове будут назначить отдельного начальника ВА из числа военных и даже назвали кандидата. Но это решение удалось сбить благодаря тому, что за мэра вступились другие представители местного самоуправления. Один из последних витков в этой истории – попытка Киевсовета выделить на восстановление Чернигова 100 миллионов гривен помощи из городского бюджета. В Кабмине отказались согласовывать это решение.

При этом легко заметить, что не со всеми мэрами крупных городов у "центра" сложились плохие отношения. "Раздел мэров на своих и не своих можно было проследить еще в период формирования Конгресса местных и региональных властей при президенте. Те, кто берет Банковой под козырек – Садовой, Сухомлин – у них все в порядке, с бюджетным ассигнованием в том числе. И совершенно другая ситуация у таких самостоятельных мэров, как Кличко, Атрошенко, Филатов", – отметил один из источников в команде столичного мэра. По словам другого собеседника в местном самоуправлении, после Киева, Чернигова и Днепра проблемы могут начаться и у руководителей друг городов, до которых пока не доходят руки.

Улицы Киева при отключенном освещении (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Война, безусловно, сместила фокус с украинской политики и противостояния власти и оппозиции на вопросы безопасности и международные контакты. Тем не менее это не значит, что политическая жизнь в Украине остановилась.

Конкуренция между Банковой и местными элитами время от времени дает о себе знать, что сложно не заметить в повышенном градусе публичных упреков и непубличных решениях о распределении полномочий и урезанных субвенций на местах.

В возникающих конфликтах центральная и местная власть ожидаемо обвиняют друг друга. Учитывая, что реальное желание искать взаимопонимание пока не проглядывается, а масштаб проблем в ближайшие недели и месяцы наверняка будет нарастать, главными пострадавшими в этих историях, к сожалению, могут остаться обычные жители украинских городов. Которым, пожалуй, как никогда нужно единство всех ветвей власти, в том числе для решения их бытовых проблем, вызванных войной.