ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою

Новость на русском →
Україна, Понеділок 06 червня 2022 07:00
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою Зеленський знову їздить регіонами (фото: president.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч

Політичні еліти намагаються демонструвати згуртованість, з огляду на масштаб загроз і викликів, що нависли над Україною. Але як тільки-но окупаційні війська були вибиті з-під столиці, між центром і регіонами знову почали проявлятися минулі конфлікти. Про те, як команда Зеленського вибудовує відносини з мерами і місцевою владою в період війни – в матеріалі РБК-Україна.

Відносини команди Зеленського з місцевою владою схожі на криву, що йде то вгору, то вниз. Кожна криза загальнонаціонального масштабу ставала відправною точкою, після якої починали проступати старі політичні розбіжності і нові проблеми.

Керівництво Офісу спочатку не сильно приділяло увагу налагодженням контактів з мерами великих міст. Голови обласних адміністрацій, призначені президентом, довгий час не мали серйозного впливу. Регіональні еліти сприймали їх як номінальних фігур, з якими або не рахувалися, або були "на ножах".

Спалах коронавірусу вбив ще більший клин між Банковою та місцевою владою. Поки в Києві займалися перестановками профільного міністра, мери по суті були змушені очолити боротьбу з "ковідом" у своїх містах і потім, як наслідок, не хотіли дотримуватися суворого карантину, встановленого з центру.

Хоча це було далеко не єдиною і, мабуть, не головною причиною. З наближенням чергових місцевих виборів мери не бажали дратувати своїх виборців незручними обмеженнями. Більшість із них у жовтні 2020 року переобралася на ще один термін і, до того ж, завели в місцеві ради великі фракції своїх партій.

Щоби не втратити контроль над регіонами, в правлячій команді вирішили переглянути свій формат відносин з місцевою владою, почавши з кадрових перестановок як в Офісі, так і в областях. Президент змінив відразу кількох голів ОДА, поставивши на їхнє місце більш компромісні фігури, які могли б спрацюватися з меріями облцентрів і локальними елітами.

Чимало керівників міст у приватних розмовах зазначали: коли за регіональну політику Офісу взявся Кирило Тимошенко, контакти з центром помітно покращилися. Банкова почала потроху наводити з мерами "мости", одним з яких мав стати Конгрес місцевих і регіональних влад.

Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владоюЗасідання Конгресу регіональної влади (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Були й ті, хто вбачав у створенні цього органу інші цілі: нібито Банкова хоче вибудувати альтернативу Асоціації міст, яку очолює Віталій Кличко. У столичного градоначальника, ймовірно, завжди були найбільш непрості відносини з ОП від моменту приходу Зеленського до влади.

Чергова фаза загострення сталася перед довиборами в 206 окрузі, де Кличко разом з мером Чернігова Владиславом Атрошенком погодили єдиного кандидата. В оточенні президента з ревністю сприйняли цю політичну активність, вважаючи, що так лідер УДАРу відточує регіональні союзи з прицілом на майбутню парламентську кампанію. Більше того, у кандидата, якого підтримували Кличко й Атрошенко, були найвищі шанси перемогти.

Але цього не сталося – за 31 день до дати цих виборів в Україні почалася війна. Здавалося б, усі представники політичної еліти пообіцяли забути про внутрішні чвари перед лицем загальної загрози. І в перші тижні все дійсно так і було. Але як тільки війська агресора відігнали від Києва, в регіони, як стверджують поінформовані співрозмовники, стали надходити нехороші "сигнали".

Регіональний фронт

З першими ракетними ударами у кожного утворився свій фронт. Банкова була зайнята протидією агресору на більш глобальному рівні, лобіюючи санкції, фіндопомогу і постачання озброєння від західних країн. Мерії зосередилися на зміцненні оборони у власних містах.

"У багатьох містах в перші дні взагалі не було правоохоронців і силовиків. Ті представники центральної влади, хто залишився, звичайно ж, надавали максимальне сприяння. Але в дуже багатьох випадках частка місцевих рад в організації оборони складала 60-70 відсотків. Пізніше воно потроху вирівнялося", – розповіло впливове джерело в місцевому самоврядуванні.

Ще один співрозмовник, добре поінформований про проблеми і труднощі своїх колег по всій Україні, також вкрай скептично оцінив співпрацю між Києвом і мерами в регіонах. Мовляв, "шорсткості" все ще залишаються.

"Центр нас не чує, вони вже своїм життям живуть – все, у них там війна закінчилася. Іноді вони про нас згадують, починаються якісь дзвінки, але потім все швидко загасає", – сказав він у розмові з РБК-Україна.

За словами співрозмовника, проблеми виникають фактично з будь-яким органом центральної влади, від якого потрібно отримати якесь рішення – чи то Кабмін, чи Нацбанк. З головами ОДА (вони ж голови обласних військових адміністрацій – ОВА) у центру більш регулярне спілкування. Банкова щодня проводить з ними селекторні наради.

Важливо, що саме через військові адміністрації проходить стратегічна частина гуманітарної допомоги для населення – всі вантажі, які доставляються залізницею. Окремі скандали з розподілом гуманітарки вже стали публічними, але той, хто впродовж останніх місяців спілкувався з волонтерами в регіонах, таких історій може розповісти набагато більше.

Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владоюГлави ОВА отримали нові повноваження під час війни (фото: president.gov.ua)

З війною голови обладміністрацій отримали розширені повноваження. І подекуди це загострило їхні стосунки з керівниками великих міст, які раніше вважалися авторитетами в регіоні.

"Глави ВА поводяться як генерал-губернатори", – каже одне з поінформованих джерел видання в місцевому самоврядуванні.

При цьому співрозмовники, з якими спілкувалося РБК-Україна, визнають, що від регіону до регіону ситуація може сильно відрізнятися. Десь мер облцентру і голова обласної ВА просто "не помічають" один одного. Десь навіть діють один одному на зло. А десь зуміли вибудувати цілком конструктивну співпрацю. Приблизно за таким же принципом у мерів складаються відносини і з Банковою.

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан вважає, що центральна і місцева влада загалом "відмінно консолідувалися і працюють для однієї мети – захисту України". Однак розбіжності між мерами і обладміністраціями були завжди. Ця напруга зазвичай виникала через розподіл фінансових ресурсів, каже Слобожан.

"Через обласний рівень з центру йде 80-85% дотацій і субвенцій, перекоси завжди були і вони є зараз. Усі ці конфлікти не залежать від політичного забарвлення. Може бути мер від СН, в міськраді більшість – у СН, губернатор від СН – і все одно у них конфлікт", – пояснив виконавчий директор АМУ.

При цьому раніше співрозмовник в президентській команді пояснив, що предметних претензій до роботи голів ОВА поки немає і ніяких ротацій найближчим часом не планується. Водночас він не виключив, що в деяких регіонах їх можуть замінити на військових – так, як це було в Київській області – якщо того вимагатиме ситуація.

Міський голова Львова Андрій Садовий також позитивно оцінює контакти мерії з центром. Його місто стало найважливішим хабом, через який пройшли мільйони вимушених переселенців і величезна кількість закордонної допомоги. За словами Садового, з держорганами – Кабміном і ОП – є регулярна комунікація під час відеоконференцій. Банкову, як правило, представляє Кирило Тимошенко, глава ОП Андрій Єрмак, іноді і сам президент.

"Ми досить оперативно вирішуємо всі питання. Ось, востаннє обговорювали питання ціни на газ. З міністрами також не виникає проблем, можна зателефонувати, якщо є якісь профільні питання. А з обласною адміністрацією ми взагалі як ліва і права легеня, дихаємо в одному ключі", – сказав РБК-Україна Садовий.

Один зі співрозмовників видання в місцевому самоврядуванні описав зовсім протилежний приклад, що стався з мером Чернігова, коли той отримав запрошення на Всесвітній економічний форум у Давосі. Щоби перетнути український кордон в умовах воєнного часу йому потрібно було отримати на це дозвіл від голови ОДА (ОВА).

Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владоюМер Чернігова Владислав Атрошенко (фото: facebook.com / cg.gov.ua)

Але голова Чернігівської обладміністрації В'ячеслав Чаус не погодив відрядження, аргументувавши це тим, що в Атрошенка на місці є більш нагальні завдання. Джерело, близьке до мера, бачить у цій відмові суто політичні мотиви, оскільки Атрошенко хотів вирушити в Давос для залучення коштів на відновлення його міста.

За інформацією видання, меру все ж вдалося домогтися законного дозволу на виїзд – за допомогою інших каналів. Але на зворотному шляху його затримали більш ніж на п'ять годин і не хотіли пускати в країну.

"Йому влаштували повну перевірку, перевернули всю машину. Коли вони нічого не змогли знайти, йому чесно сказали, що він у списку небажаних для в'їзду в Україну громадян. Мовляв, у них є чітка команда – не пускати його до тих пір, поки їм не надійдуть інші вказівки. Ймовірно, вони чекали, поки Атрошенко буде дзвонити і прогинатися перед Банковою. Але він, звичайно ж, цього не зробив", – розповіло джерело в місцевому самоврядуванні.

Він натякнув, що за цими підступами може стояти Кирило Тимошенко, який курує всіх голів ОДА. РБК-Україна звернулося до нього за коментарем, але до моменту виходу матеріалу не отримало відповіді.

За словами співрозмовника, ситуація з Атрошенком – не поодинокий випадок. У багатьох мерів також виникають проблеми з Офісом, але поки що ніхто з них не бажає виносити це на поверхню.

"Якби така ситуація була тільки з Атрошенком, то можна було б говорити про політичні ревнощі. Але з багатьма авторитетними, рейтинговими мерами поводяться так само. З огляду на те що зараз йде війна, вони намагаються стримуватися і не говорити про те, як себе зараз веде центр. Але дуже схоже на те, що там рухаються до максимальної концентрації влади в одних руках", – зазначило джерело.

Сигнал тривоги

Ще одним тривожним "дзвіночком" для місцевого самоврядування став новий закон, що змінює умови його роботи в період воєнного стану (законопроект № 7269).

З одного боку, цей документ розширює повноваження мерів. Наприклад, вони зможуть самостійно, без згоди міськради, передавати кошти з місцевого бюджету на потреби ЗСУ або на "забезпечення заходів правового режиму воєнного стану". Останнє формулювання виписане досить розмито, надаючи широке поле для маневру.

З іншого боку, закон потенційно посилює залежність мерів і органів самоврядування від керівника обладміністрації. А відтак – і від центральної влади. З документа випливає, що голови обласних і районних ВА можуть перебирати на себе повноваження обл - і райрад. Це допускається в двох випадках: якщо Верховна рада з подачі президента прийме таке рішення, або ж якщо адміністративний центр області або району окупований чи оточений.

Крім того, глава ОВА має право звернутися до президента з тим, щоби створити спеціальну військову адміністрацію на території міста, якщо його мер порушить закон. Створення ВА на території населеного пункту можливе також у тому випадку, якщо місцеві ради, їхні виконкоми або голова громади "не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження".

Начальник військової адміністрації в місті може навіть перебрати на себе повноваження місцевої ради та її виконкому. Однак для цього потрібен дозвіл президента і Верховної ради.

Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владоюВерховна рада може змінити роботу місцевої влади (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Як пояснив Слобожан, мери побоюються, що на їхнє місце можуть поставити начальника ВА. Якщо йому перейдуть повноваження місцевої ради – обраний градоначальник по суті позбавляється влади, а фактичним та одноосібним керівником міста стає призначений голова військової адміністрації.

"Але не думаю, що ОП чи Рада зацікавлені у дестабілізації на місцях чи конфліктах. Рівень довіри до місцевого самоврядування дуже високий і був таким до війни", – сказав Слобожан.

Інший співрозмовник у місцевому самоврядуванні вважає, що спочатку цей закон був насамперед спрямований на столицю, де, на відміну від інших міст, вже призначено окремого начальника ВА. Йому б перейшли всі функції Київради, якби документ було прийнято у початковій редакції. А Кличко на час війни був би відсторонений від справ.

Але після тривалих баталій у фінальному тексті з'явилася компромісна норма, на яку погодилися багато мерів. Їхні функції перейдуть начальнику ВА лише в тому випадку, якщо за це проголосують щонайменше 226 нардепів.

"Кличко відразу ж чітко погодив з начальником ВЦА Києва: ти займаєшся обороною, а в господарство не лізеш. Хоча там були такі спроби. Зараз влада намагатиметься призначити ВЦА ще в Чернігові у Атрошенка. З одного боку, начебто часом і є конструктив. Але з іншого – є такі нехороші сигнали", – сказав співрозмовник, добре знайомий з обома мерами.

Один із співавторів цього закону, нардеп зі "Слуги народу" Віталій Безгін в розмові з РБК-Україна підкреслив, що ніяких повноважень у місцевого самоврядування ніхто не забирає, а навіть навпаки. Він пояснив, що самого по собі введення воєнного стану чи створення військової адміністрації недостатньо, щоби вона перейняла на себе повноваження ще й місцевої ради.

За словами Безгіна, всі облради, за винятком Донецької, Луганської та Херсонської, також працюють, як і раніше. Відповідно, забирати у них якісь функції ніхто не збирається.

"Щодо Херсонщини, то у нас перша спроба передати повноваження на військових була ще у березні, коли окупанти намагалися створити фейкову "хнр", Ми зрозуміли, що треба готувати рішення про передачу повноважень місцевого депутатського корпусу, які зайняли проукраїнську позицію, бо є дуже великий ризик, що їх там просто фізично повбивають", – зазначив Безгін.

* * *

Взаємини Банкової часів президентства Зеленського з місцевою владою часто складалися не найкращим чином, починаючи від публічних "виховних процесів" над опозиційними мерами. І закінчуючи "демаршами", які ті влаштовували центру у відповідь.

Початок повномасштабного вторгнення РФ змусило всіх на час відкинути колишні розбіжності. Однак чим довше затягуються бойові дії, тим більше спокус з обох сторін повернутися до "довоєнної" політичної реальності. Але варто пам'ятати, що війна далеко не закінчена і ціна нових конфліктів між центром і регіонами може бути занадто високою для держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ассоциация городов Украины Місцеве самоврядування Децентралізація в Україні
NEWS
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм