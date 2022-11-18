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На пункте пропуска в Украине изъяли американский самолет (фото)

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Украина, Пятница 18 ноября 2022 19:53
На пункте пропуска в Украине изъяли американский самолет (фото) Фото: На пункте пропуска в Украине изъяли американский самолет (facebook.com/ODcustomsUA)
Автор: Дмитрий Браславский

В Молдову пытались вывезти легкомоторное воздушное судно CESSNA 182R. Однако из-за нарушений его временно изъяли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Одесской таможни.

"Легкомоторное воздушное судно перемещал в Молдову гражданин Украины на прицепе грузовика через пункт пропуска "Старокозаче-Тудор", - говорится в сообщении.

Как отметили таможенники, во время осуществления таможенных формальностей выяснилось, что самолет был ввезен под обязательства об обратном вывозе в срок, истекший 3 месяца назад. При этом заявления о продлении срока временного ввоза, предусмотренного законодательством, в таможню не поступало.

"Одесскими таможенниками по факту превышения срока временного ввоза воздушного судна составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины", - добавили в таможне.

За это предусмотрен штраф в размере 170 000 гривен или конфискацию предмета правонарушения. Поэтому самолет был временно изъят. Дело будет направлено в суд, который решит дальнейшую судьбу воздушного судна.

Напомним, что работники ГБР во время проверки Одесской таможни и хранящихся на ней 133 контейнеров обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.

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