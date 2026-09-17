Пункты пропуска под ударами: в АсМАП рассказали, что происходит с очередями и маршрутами

Атаки на пограничную инфраструктуру уже приводили к временному прекращению работы отдельных пунктов пропуска и увеличению нагрузки на другие переходы. В результате перевозчикам приходится ждать возобновления работы или выбирать альтернативные маршруты.

Какие переходы на границах сейчас наиболее проблемные и как это сказывается на международных перевозках, – в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин .

– Как атаки на пограничную инфраструктуру уже повлияли на работу международных перевозчиков? фиксирует ли АсМАП увеличение времени ожидания или временные ограничения движения по отдельным направлениям? Какие пункты пропуска больше всего влияют на стабильность перевозок?

– Основная проблема у нас сегодня – это Молдавская граница. Уже несколько раз были прилеты и два пункта пропуска в сутки отключались от работы. Это то, что произошло буквально в последнее время.

Если говорить о пункте пропуска, где уже пять раз прилетало – это Орловка, граница с Румынией. Там, к сожалению, мы несколько лет время от времени имеем такую историю: и прилеты, и соответственно в последнее время почти двое суток не работал этот пункт пропуска.

Соответственно, эти транспортные средства либо ждут, либо едут на другие переходы. Это создает напряженность и приводит к увеличению очередей.

Наиболее напряженная для нас польская граница. Его способность – это 50% от всех международных автомобильных пунктов пропуска Украины. Приблизительно до 2000 грузовых транспортных средств в сутки в одну сторону они могут вместе оформлять.

Там вопросов пока не было, хотя недавно был прилет недалеко от Ягодина. Какое-то время пункт пропуска не работал, была приостановлена работа.

Кстати, Ягодин – это самый большой пункт пропуска, который сегодня может, по меморандуму, принимать 600–680 транспортных средств в сутки в одну сторону.

При нормальной ситуации могли бы принимать немного больше. Сейчас у нас несколько пунктов пропуска, которые уже работают на территории либо Польши, либо Молдовы. И сейчас пограничники и таможенники работают над тем, чтобы перенести некоторые пункты на ту сторону, чтобы уберечь и перевозчиков, и пассажиров, и грузы. Я надеюсь, что это будет сделано.

– Изменяют ли перевозчики маршруты из-за рисков атак на отдельные пограничные переходы? Если да, какие альтернативные направления сейчас используются наиболее часто и насколько это увеличивает продолжительность и стоимость перевозок?

– Сейчас моя информация такова, что только когда прилет, тогда осуществляется такая история. То есть нет такого, чтобы на Орловку часто прилетало и перевозчик решал: "Я поеду через другой пункт пропуска".

У нас по крайней мере такой статистики нет. Они заходят в эти очереди, видят, где какая очередь, и решают, куда ехать.

Если откровенно, на сегодняшний день у нас нет случаев, когда, условно, ему проще ехать на Ягодин, а он едет через Ужгород по каким-то причинам.

Пока они принимают решение и в случае если пункт пропуска уже закрывается, мониторят, сколько он будет закрыт. После этого могут уехать в объезд.

Соответственно, расходы перевозчика будут больше, если он едет через другой пункт пропуска, это объективно. Компенсирует ли их заказчик перевозок, сейчас сказать не могу. Это зависит от договоренностей между перевозчиком и заказчиком.

– Влияют ли атаки на готовность водителей выполнять международные рейсы? Или фиксирует АсМАП случаи отказа от отдельных маршрутов или другие изменения в поведении водителей из-за риска безопасности?

– Перевозчики жалуются, что многие водители отказываются ехать в зону, где активны боевые действия. Это мы говорим сейчас о Запорожье, Харьковской области, Херсонской области. Некоторые водители отказываются ехать даже в Киев.

Об отдельных пунктах пропуска, на которые они жалуются и не едут, нам об этом неизвестно. К нам по этому поводу не обращались.

– Обсуждает ли АсМАП с Гостаможслужбой, ГНСУ или правительством дополнительные меры по обеспечению стабильной работы пунктов пропуска и резервные сценарии на случай их временного выведения из строя? Какие решения сейчас наиболее актуальны для перевозчиков?

– Мы принимаем позицию таможенников и пограничников, что в случае возможности нужно переносить эти процедуры на польскую или молдавскую сторону.

Я знаю, что с Молдовой сейчас ситуация двигается. У нас несколько пунктов работают на территории Польши. К примеру, Устилуг-Зосин – фактически пункт пропуска находится на польской территории. Соответственно, риск того, что там будет обстрел, значительно меньше.

Мы это проговаривали. Был большой круглый стол, который проводила Гостаможслужба, председатель напрямую – при содействии общественного совета Гостаможслужбы Украины. И там эти вопросы обсуждались.

Основной вопрос в пунктах пропуска – это ускорение прохождения и избегание накопления. Хотя это касается не только пунктов пропуска: есть места погрузки, разгрузки, таможенного оформления.

К сожалению, бывает ситуация, что люди ехали, условно, где-то на Киевскую таможню растаможить, а там были прилеты. Мы говорим с таможней о том, чтобы как можно больше фур растаможивать или на переходе – но это тяжело, потому что занимает время – или на таможнях ближе к западной границе.

– Какой АсМАП видит ситуацию с пропускной способностью западной границы на ближайшие месяцы? Смогут ли альтернативные пункты пропуска принять дополнительный поток грузов при последующих атаках на отдельные переходы?

– Если говорить опять же о польской границе, мы бы очень хотели, чтобы Нижанковичи и Грушев принимали хотя бы пустые грузовики. Мы знаем, что это технически возможно. И надеемся, что другие пункты пропуска это разгрузят.

Мы понимаем, что загруженные грузовики они принимать не будут, но это очень важно и с точки зрения того, чтобы поляки более благосклонно к нам относились, потому что польские перевозчики оказывают влияние на свое правительство.

Правительство Польши сегодня также поставило вопрос о том, что нужно ускорить переход на польско-украинской границе. И мы надеемся, что именно возможность ехать по пустым грузовикам поможет это сделать.

Поляки в основном привозят к нам товар и едут пустые. И они хотят ехать через эти два пункта пропуска, соответственно снизив нагрузку на другие пункты пропуска.

Опять же подчеркиваю то, что мы надеемся: те пункты пропуска, которые уже повреждены, возобновили работу и больше таких повреждений не будет. Потому что все-таки это граница.

Я думаю, что это очень неправильно, когда такие мероприятия на границе проходят. Тем более что на международном автомобильном пункте пропуска могут быть не только наши транспортные средства, не только наши водители и пассажиры, но и нерезиденты.

И надеюсь, это каким-то образом защитит пункты пропуска от дальнейших атак.