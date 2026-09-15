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Пункты обогрева, льготы и укрытия: как Киев вместе с бизнесом готовится к зиме

18:49 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Анна Шиканова
Кличко обсудил с бизнесом подготовку к зиме и работу под обстрелами (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с представителями крупного бизнеса столицы и обсудил подготовку города к зиме, обустройство мобильных укрытий и предоставление налоговых льгот для пострадавших от обстрелов предприятий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Льготы на аренду земли, где уничтожены объекты

По словам главы столицы, во время встречи обсудили многие вопросы, касающиеся работы в условиях практически непрерывных атак врага.

"Предприниматели несут большие убытки, но продолжают работать, обеспечивать логистику, сервисы, производить товары и лекарства, строить объекты, обеспечивать рабочие места, платить налоги. Город благодарен им за это и готов всячески помогать и делать то, что может для содействия работе бизнеса", - написал мэр.

В частности, он отметил, что предприниматели поднимали вопрос о льготах на аренду земли под поврежденными или уничтоженными врагом объектами и на налог на недвижимость. Стороны договорились вместе проработать возможные варианты согласно законодательству.

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Пункты обогрева и укрытия

Также на встрече обсуждались вопросы подготовки к зиме.

"В частности, всех волнует, как столица пройдет будущую зиму. Рассказал, как Киев готовится. А также обсудили мероприятия, которые воплощает в своей работе бизнес. Это и установка альтернативных источников питания, обустройство пунктов обогрева (в частности, торговыми сетями), поддержка гуманитарного штаба Киева", - сообщил Кличко.

Также обсуждались и вопросы безопасности – по словам главы столицы, бизнес готов приобщиться к установке мобильных укрытий в городе. Мэр подчеркнул, что благодарен за готовность такого сотрудничества.

"И за конструктив и совместные усилия по обеспечению жизнедеятельности столицы", - написал он.

Кличко обсудил с бизнесом подготовку к зиме (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Ранее мы рассказывали, что по инициативе городских властей в Киеве сократили комендантский час и внесли другие изменения в алгоритмы работы бизнеса и других учреждений, предоставляющих сервисы горожанам, в условиях постоянных воздушных тревог.

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