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На пункті пропуску зі Словаччиною закриють пішохідний перехід: відома дата

Фото: на пункті пропуску зі Словаччиною закриють пішохідний перехід (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 15 вересня пішохідний перехід до Словаччини з КПП "Ужгород" буде припинено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"З 00:00 15 вересня 2022 року в пункті пропуску "Ужгород" оформлення осіб, які прямують у Словаччину пішки, буде припинено", - пише пресслужба.

Відповідне рішення повинно пришвидшити пропуск автобусів, а також вантажівок.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща нещодавно відкрила окрему смугу для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Краківець-Корчова".

Тим часом Запорізька область змінили правила виїзду на тимчасово окуповані території. Видання розкрило усі подробиці.

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