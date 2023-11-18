Очереди выросли, перевозчики "перекинулись" на "Шегини". Что происходит на границе Украины

Очереди на практически заблокированых протестующими польскими перевозчиками трех КПП на границе Украны на утро, 18 ноября, стали больше. Поэтому часть перевозчиков "перекинулись" на еще один пункт пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"К сожалению, блокировка движения продолжается. Такая акция на территории Польши присходит на подъездных путях к границе (Украина, - ред.) на трех направлениях - "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". По состоянию на утро в очередях скопилось около 280 грузовых транспортных средств. Видим определенное даже увеличение с предыдущим днем", - рассказал он.

Больше всего, по данным Демченко, очереди это напротив пункта пропуска "Краковец" - где-то 1200 грузовиков, "Ягодин" - 110 грузовиков и "Рава-Русская" - 500.

Очереди возникли и на КПП "Шегини"

Как рассказал спикер ГПСУ, участники акции продолжают требовать выполнения своих требований и из-за того, что эти три направления (КПП, - ред.) фактически заблокированы, перевозчики "перекинулись" на другие пункты пропуска, для того, чтобы пересечь границу.

"Поэтому видим скопления и по другим направлениям. Это, в частности, по пункту пропуска "Шегини". Это по состоянию на утро около 1200 грузовиков, ожидающих возможности пересечь границу", - отметил представитель погранслужбы.

Прогнозировать ситуацию сложно

В ГПСУ надеются, что эта ситуация разрешится как можно быстрее. Но, Демченко напомнил, что участники акции отмечали, что их действия будут длительными - как минимум до конца года.

Ситуация на границе со Словакией

Как отметил спикер ГПСУ, на пункте пропуска "Ужгород", на границе со Словакией, по состоянию на утро на въезд в Украину находится около 460 грузовиков. В предыдущие сутки их количество было около 500.

"Сейчас мы видим интенсивность движения и для грузовиков, оно не препятствуется как на выезд, так и на въезд. Но стоит следить", - констатировал Демченко.

Блокировка границы с Украиной

Польские перевозчики начали забастовку в понедельник, 6 ноября. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час. Буквально вчера представители польских перевозчиков заявили о намерении перекрыть еще один пункт пропуска на границе с Украиной "Медика – Шегини". Блокаду планируется начать с понедельника, 20 ноября.

В свою очередь, словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам и заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.