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Пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею тимчасово не працює: названо причину

Фото: пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею тимчасово не працює (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пункт пропуску "Краковець" призупинив свою роботу. Станом на 12: 30 тимчасові перебої в роботі пов'язані зі збоями бази даних митної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У зв'язку з цим оформлення і пропуск транспортних засобів не проводиться в обох напрямках. Відзначається, що робота бази даних ускладнена з самого ранку, з чим пов'язана велика черга на даному пункті пропуску.

Нагадаємо, ввечері 27 серпня правоохоронці перекрили рух на трасі Львів-Краковець. На дорозі сталася велика ДТП.

Також стало відомо, що в Україні запустять електронну чергу для перетину кордону. Мінінфраструктури незабаром представить проект послуги.

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КраковецДержавна митна служба